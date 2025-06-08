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Стало известно, как долго Рашфорд намерен ждать решения «Барселоны» по своему переходу

Стало известно, как долго Рашфорд намерен ждать решения «Барселоны» по своему переходу
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сообщил «Барселоне» о готовности снизить зарплату ради перехода в каталонский клуб, чего он не намерен делать ради трансфера в другие команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые ценят намерение английского футболиста, однако рассматривают в качестве приоритетного варианта для усиления атаки вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Подчёркивается, что Рашфорд готов ждать решения «Барселоны» о своём будущем в течение всего июня. При этом интерес к 27-летнему нападающему проявляют несколько европейских клубов, в частности «Челси», «Арсенал», «Астон Вилла», «Интер» и «Милан».

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