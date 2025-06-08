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Московское «Динамо» объявило пятерых номинантов на звание лучшего игрока сезона

Московское «Динамо» объявило пятерых номинантов на звание лучшего игрока сезона
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Московское «Динамо» в телеграм-канале назвало имена пятерых футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона-2024/2025.

В список для голосования болельщиков вошли Андрей Лунёв, Даниил Фомин, Бителло, Хорхе Карраскаль и Ярослав Гладышев.

Лучшим футболистом бело-голубых по системе «гол+пас» в минувшем сезоне РПЛ стал Гладышев, забивший 10 голов и отдавший пять результативных передач. Бителло — второй по этому показателю (3 гола и 11 передач).

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место, ЦСКА — третье, «Спартак» финишировал четвёртым, «Динамо» – пятым.

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