На матче Беларусь — Россия в Минске ожидается аншлаг
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В Федерации футбола Беларуси ожидают аншлага на матче со сборной России 10 июня. Эта игра станет второй на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня. Первыми поле опробовали футболисты молодёжных сборных Беларуси и Китая.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Новая арена рассчитана на 33 тысячи зрителей. По состоянию на утро воскресенья было реализовано более 15 тысяч билетов. Надеемся, что до вторника и оставшиеся билеты будут раскуплены», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе Федерации футбола Беларуси.
Матч между сборными России и Беларуси начнётся в 20:00 по московскому времени.
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