На матче Беларусь — Россия в Минске ожидается аншлаг

В Федерации футбола Беларуси ожидают аншлага на матче со сборной России 10 июня. Эта игра станет второй на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня. Первыми поле опробовали футболисты молодёжных сборных Беларуси и Китая.

«Новая арена рассчитана на 33 тысячи зрителей. По состоянию на утро воскресенья было реализовано более 15 тысяч билетов. Надеемся, что до вторника и оставшиеся билеты будут раскуплены», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе Федерации футбола Беларуси.

Матч между сборными России и Беларуси начнётся в 20:00 по московскому времени.

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