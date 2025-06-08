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Левандовски сообщил, что его не вызвали в сборную Польши из-за ментальной усталости

Левандовски сообщил, что его не вызвали в сборную Польши из-за ментальной усталости
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что его не включили в состав сборной Польши на июньские матчи из-за того, что он почувствовал психологическую усталость.

6 июня сборная Польши обыграла команду Молдавии со счётом 2:0 в товарищеском матче. 10 июня поляки встретятся с Финляндией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Левандовски не получил вызов в национальную команду.

«Я знаю, что меня часто оценивают как профессионала, а не как человека. Вернувшись после травмы, я сыграл два матча в чемпионате и сказал тренеру сборной Михалу Пробежу, что я плохо себя чувствую физически, но особенно психологически.

При всем уважении к журналистам никто из вас не думал о том, что игрок может быть морально уставшим. Кто из вас может лучше знать, что я чувствую?» — приводит слова Левандовского The Athletic со ссылкой на телеканал TVP Sport.

В минувшем сезоне 36-летний нападающий провёл 52 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал три голевые передачи.

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