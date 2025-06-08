Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в АПЛ — Sport.es

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к 23-летнему защитнику «Барселоны» Херарду Мартину. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб готов отпустить испанского футболиста, если получит предложение в размере € 12 млн. Сам игрок хочет остаться в стане сине-гранатовых, однако «Вулверхэмптон» способен значительно увеличить ему зарплату и предложить долгосрочный контракт.
В минувшем сезоне Мартин принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.
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