Чанов: не хотелось бы, чтобы Николич уходил из ЦСКА, — намечались только шаги вперёд

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что не хотел бы, чтобы Марко Николич уходил из московской команды.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК.

«Честно говоря, ситуация с уходом Николича из ЦСКА непонятна. Но у каждого человека есть свои планы на будущее. Конечно, не хотелось бы, чтобы Николич уходил из команды, — в дальнейшем у ЦСКА намечались только шаги вперёд.

Даже не представляю, кто может заменить Николича на посту главного тренера. Руководство ЦСКА наверняка что-то знает и предпринимает. Жалко, что у нового тренера будет мало времени для подготовки к следующему сезону. Но Николичу тоже было тяжело в первой части чемпионата. ЦСКА — именитый клуб с нормальным руководством и хорошими футболистами. Новый тренер должен будет соответствовать определённому уровню», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.