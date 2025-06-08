В ЦСКА впервые прокомментировали информацию о возможном уходе Николича

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне слухов о возможном уходе главного тренера Марко Николича в афинский АЕК.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК.

«Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт». В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов. Мы понимаем, что в отсутствие информации выдвигаются разные версии, в частности как о финансовой составляющей вопроса, так и о якобы конфликтах изнутри. Поэтому ещё до любого рода официальных публикаций о будущем Марко считаем необходимым этот вопрос закрыть: у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера, и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера», — написал Брейдо в телеграм-канале.