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В ЦСКА впервые прокомментировали информацию о возможном уходе Николича

В ЦСКА впервые прокомментировали информацию о возможном уходе Николича
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне слухов о возможном уходе главного тренера Марко Николича в афинский АЕК.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК.

«Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт». В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов. Мы понимаем, что в отсутствие информации выдвигаются разные версии, в частности как о финансовой составляющей вопроса, так и о якобы конфликтах изнутри. Поэтому ещё до любого рода официальных публикаций о будущем Марко считаем необходимым этот вопрос закрыть: у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера, и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера», — написал Брейдо в телеграм-канале.

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