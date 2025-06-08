Юрий Аджем предложил назначить Игнашевича главным тренером ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем отреагировал на возможный уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера армейцев для работы в греческом АЕКе.

«Конечно, неожиданно, что Николич покинет ЦСКА, — всё-таки были большие планы на следующий сезон. Но даже с уходом сербского специалиста армейцы будут бороться за золото в следующем году. Что касается замены Николичу, мне кажется, что нужно назначать кого-то из своих.

Может, стоит попробовать Игнашевича. А возможно, в ЦСКА вернётся Слуцкий или нужно рассмотреть Березуцких. Надо назначить людей, которые знают систему. Не думаю, что клуб после примера с Николичем будет рассматривать только иностранных тренеров. Есть и другие. К примеру, Личка — хороший тренер, но его убрали из «Динамо», хотя команда играла. Однако не хотел бы видеть его в ЦСКА, нужно назначить своих», — сказал Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.