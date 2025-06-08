«Реал» предложит 33-летнему Куртуа новый контракт — Романо

Мадридский «Реал» намерен предложить 33-летнему вратарю Тибо Куртуа продлить контракт, заканчивающийся летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Королевском клубе» очень довольны уровнем игры бельгийского голкипера. «Реал» предложит Куртуа новое трудовое соглашение 1 июля. Ожидается, что новый контракт будет подписан в течение нынешнего лета.

Куртуа выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: