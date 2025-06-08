«Балтика» расторгла контракт с нападающим, ни разу не забившим за команду

Калининградская «Балтика» расторгла контракт с нападающим Хызыром Аппаевым, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Сотрудничество с 35-летним форвардом прекращено по соглашению сторон. Аппаев на правах свободного агента перешёл в «Балтику» в сентябре 2024 года из воронежского «Факела».

За калининградскую команду Аппаев провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.

«Балтика» под руководством тренера Андрея Талалаева выиграла золотые медали Первой лиги и завоевала путёвку в Российскую Премьер-Лигу по итогам завершившегося сезона. В активе калининградцев 69 набранных очков в 34 встречах.