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В Бразилии сообщили новые подробности по контракту Жерсона с «Зенитом»

В Бразилии сообщили новые подробности по контракту Жерсона с «Зенитом»
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«Зенит» готов платить 28-летнему полузащитнику Жерсону € 25 тыс. за каждый гол и результативную передачу. Об этом сообщает бразильский журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-бело-голубые готовы заплатить отступные за хавбека в размере € 25 млн.

По информации источника, санкт-петербургский клуб также готов платить Жерсону по € 30 тыс. за каждые пять результативных действий и по € 500 тыс. за каждое трансферное окно, в течение которого бразильский футболист остаётся в клубе. Также «Зенит» обеспечит Жерсону автомобиль и жильё.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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