Переход Тео Эрнандеса из «Милана» в «Аль-Хиляль» может не состояться — Романо

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес всё ещё не согласился на переход в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, пока что нет соглашения по условиям контракта и нет «зелёного света» от игрока. Отмечается, что теперь «Аль-Хиляль» может переключиться на другие цели.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Милан» и «Аль-Хиляль» договорились о сумме трансфера в размере € 30 млн. Ещё € 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.