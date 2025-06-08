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22:00 Мск
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Стали известны условия финального предложения «Реала» по Субименди

Стали известны условия финального предложения «Реала» по Субименди
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Мадридский «Реал» предпримет последнюю попытку купить полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди, подписания которого потребовал главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский футболист приостановил переговоры с «Арсеналом», готовым выплатить «Реалу Сосьедад» € 60 млн в качестве отступных за него, с целью посмотреть, какие шаги намерены предпринять «сливочные». Субименди не хочет уезжать из Испании и желает поработать с Алонсо, однако «Реал» не считает целесообразным платить € 60 млн.

«Королевский клуб» намерен снизить сумму отступных за 26-летнего игрока, предложив бело-голубым взять в аренду одного из игроков «Кастильи» или первой команды. Кроме того, «Реал» готов предложить Субименди зарплату в € 6-7 млн, в то время как «канониры» дают € 10 млн.

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