Мадридский «Реал» предпримет последнюю попытку купить полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди, подписания которого потребовал главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский футболист приостановил переговоры с «Арсеналом», готовым выплатить «Реалу Сосьедад» € 60 млн в качестве отступных за него, с целью посмотреть, какие шаги намерены предпринять «сливочные». Субименди не хочет уезжать из Испании и желает поработать с Алонсо, однако «Реал» не считает целесообразным платить € 60 млн.

«Королевский клуб» намерен снизить сумму отступных за 26-летнего игрока, предложив бело-голубым взять в аренду одного из игроков «Кастильи» или первой команды. Кроме того, «Реал» готов предложить Субименди зарплату в € 6-7 млн, в то время как «канониры» дают € 10 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: