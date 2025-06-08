Лучано Спаллетти близок к отставке с поста главного тренера сборной Италии — Ди Марцио

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может быть уволен со своего поста в ближайшее время, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на странице в социальной сети Х.

По данным Ди Марцио, 66-летний Спаллетти близок к уходу из сборной Италии после разгромного поражения (0:3) от Норвегии в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.

Отмечается, что между Спаллетти и руководством Итальянской федерации футбола сохраняются хорошие отношения, однако в ближайшее время может быть официально объявлено об отставке специалиста.

Италия выступает в группе I отборочного турнира ЧМ-2026 со сборными Норвегии, Израиля, Эстонии и Молдавии, после одного проведённого матча команда Спаллетти идёт четвёртой. 9 июня итальянцы примут Молдавию.