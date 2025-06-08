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Денис Глушаков проведёт прощальный матч в июле

Денис Глушаков проведёт прощальный матч в июле
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Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что проведёт прощальный матч в июле 2025 года.

«Будет прощальный матч в июле 2025 года. Сейчас появилась новая история, посмотрим, как сложится, где пройдёт и как. Есть несколько вариантов развития событий», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Глушакову 38 лет, его последним клубом стали подмосковные «Химки», с которыми он расторг контракт в феврале. Ранее полузащитник играл за «Пари НН», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту».

В составе «Спартака» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России. За сборную России полузащитник провёл 57 матчей и забил пять голов.

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