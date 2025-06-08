Денис Глушаков назвал трёх лучших футболистов минувшего сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал лучших игроков по итогам минувшего сезона РПЛ.

«Лучшими футболистами прошедшего сезона назову Алексея Батракова, Джона Кордобу, Максима Осипенко. Осипенко хорошо играл, назабивал голов. Кордоба выиграл чемпионство с «Краснодаром», а Батраков в принципе стабильно сыграл, может быть, за исключением последних матчей, но не только он, но и команда не очень хорошо сыграла», — приводит слова Глушакова ТАСС.

По результатам минувшего сезона Кордоба в составе «Краснодара» стал победителем РПЛ и забил 12 голов в 25 матчах турнира. Осипенко вместе с «Ростовом» дошёл до финала Фонбет Кубка России. В РПЛ защитник отметился девятью мячами в 30 играх. Батраков с «Локомотивом» занял шестое место в чемпионате России, полузащитник поразил ворота соперников 14 раз в 29 встречах.

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