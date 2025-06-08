Кульчий: Беларусь проиграла России прошлый матч по всем статьям. Надеюсь, теперь дадут бой

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Кульчий, являющийся рекордсменом по количеству матчей за национальную команду, поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией. Встреча состоится 10 июня.
«Перед матчем Россия — Беларусь на ум сразу приходит прошлогодняя игра. Со стороны белорусов будет запредельная мотивация взять реванш. Тем более будут играть на новом стадионе, он 100% полностью заполнится. Надеюсь, белорусы дадут бой сборной России. Будет интересный матч. Год назад проиграли по всем статьям, поэтому будет реваншистское настроение. Тем более у России футболисты повыше уровнем, белорусы захотят доказать свою состоятельность», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – в 20:00 мск. Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0.