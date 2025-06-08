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Кульчий: Беларусь проиграла России прошлый матч по всем статьям. Надеюсь, теперь дадут бой

Кульчий: Беларусь проиграла России прошлый матч по всем статьям. Надеюсь, теперь дадут бой
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Бывший футболист сборной Беларуси Александр Кульчий, являющийся рекордсменом по количеству матчей за национальную команду, поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией. Встреча состоится 10 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед матчем Россия — Беларусь на ум сразу приходит прошлогодняя игра. Со стороны белорусов будет запредельная мотивация взять реванш. Тем более будут играть на новом стадионе, он 100% полностью заполнится. Надеюсь, белорусы дадут бой сборной России. Будет интересный матч. Год назад проиграли по всем статьям, поэтому будет реваншистское настроение. Тем более у России футболисты повыше уровнем, белорусы захотят доказать свою состоятельность», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – в 20:00 мск. Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0.

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