Юрий Белоус считает, что топ-тренеры не пойдут работать в ЦСКА

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус заявил, что топ-тренеры не согласятся работать в ЦСКА после ухода Марко Николича.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК. В ЦСКА заявили, что клуб в ближайшее время выступит с совместным заявлением с тренером.

«Надо понимать, что в ЦСКА не пойдут топ-тренеры. Я бы на месте руководства клуба дал бы шанс своим. Есть братья Березуцкие, которые получили достаточный опыт. Один из братьев выиграл трофей в Азербайджане, хотя это не совсем футбольная страна. Есть Ролан Гусев, который на финишной прямой успешно руководил «Динамо», хотя они и проиграли последний матч. Кроме того, есть Игнашевич. Есть ещё Осинькин. Это хороший тренер, но пока ещё не работал ни в одном российском топ-клубе.

Надо выбирать не только конкретного тренера, но и его команду. У Семака же в помощниках 15 человек в «Зените». Точно так же работает Карпин. Как только он придёт в «Динамо», всех заберёт из «Ростова». Для ЦСКА это непростая ситуация, но ещё есть время для её решения. Думаю, когда футболисты начнут возвращаться из отпуска, будет принято чёткое решение по кандидатуре тренера», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.