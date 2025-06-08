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Александр Кульчий: Личка подходит ЦСКА по стилю — он набрался опыта в топ-клубе

Александр Кульчий: Личка подходит ЦСКА по стилю — он набрался опыта в топ-клубе
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о возможном назначении экс-наставника бело-голубых Марцела Лички в ЦСКА.

«Марцел доказал своей работой в России, что он хороший тренер. Делал он это и в «Оренбурге», и в «Динамо». Стремится играть в атаку, как и ЦСКА. В этом сезоне «Динамо» больше всех забило. По стилю тренер подходит ЦСКА. Тем более армейцы всегда решают высокие задачи, а Марцел набрался опыта в топ-клубе. ЦСКА тоже большой клуб, почему бы и нет?» — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Московское «Динамо» заняло пятое место.

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