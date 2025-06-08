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Спаллетти заявил, что покинет пост тренера сборной Италии после матча с Молдавией

Спаллетти заявил, что покинет пост тренера сборной Италии после матча с Молдавией
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал на пресс-конференции, что президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил ему об увольнении с занимаемой им должности. 66-летний специалист покинет этот пост после матча отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Молдавией (9 июня).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы разговаривали вчера вечером, и он сообщил мне, что я буду освобождён от должности главного тренера сборной. Мне очень жаль, но я не собираюсь сдаваться. Я бы предпочёл остаться и выполнять свою работу, особенно когда дела идут плохо. Тем не менее это увольнение, и мне необходимо принять это. Я всегда служил своей стране и хочу облегчить будущее для сборной. Нужно искать лучшее решение, контракт со мной будет расторгнут», — сказал Спаллетти.

Напомним, 6 июня сборная Италии разгромно проиграла Норвегии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. 66-летний специалист возглавляет итальянскую команду с сентября 2023 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Сёрлот – 14'     2:0 Нуса – 34'     3:0 Холанд – 42'    
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