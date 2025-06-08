Спаллетти заявил, что покинет пост тренера сборной Италии после матча с Молдавией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал на пресс-конференции, что президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил ему об увольнении с занимаемой им должности. 66-летний специалист покинет этот пост после матча отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Молдавией (9 июня).
«Мы разговаривали вчера вечером, и он сообщил мне, что я буду освобождён от должности главного тренера сборной. Мне очень жаль, но я не собираюсь сдаваться. Я бы предпочёл остаться и выполнять свою работу, особенно когда дела идут плохо. Тем не менее это увольнение, и мне необходимо принять это. Я всегда служил своей стране и хочу облегчить будущее для сборной. Нужно искать лучшее решение, контракт со мной будет расторгнут», — сказал Спаллетти.
Напомним, 6 июня сборная Италии разгромно проиграла Норвегии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. 66-летний специалист возглавляет итальянскую команду с сентября 2023 года.
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