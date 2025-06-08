Стали известны имена голкиперов, которых «Милан» рассматривает на замену Меньяну

Руководство итальянского «Милана» рассматривает трёх кандидатов на замену основному голкиперу клуба Мику Меньяну, который, возможно, будет продан в «Челси».

По информации Milan News, основным кандидатом на переход в клуб является сербский голкипер «Ромы» Миле Свилар. Также в шорт-лист «россонери» входят Дзион Судзуки из «Пармы» и Элия Каприле, права на которого принадлежат «Наполи».

Ранее стало известно, что «Милан» отклонил предложение «Челси» по французскому голкиперу в размере € 15 млн, после чего клубы договорились о сумме в € 18 млн. Меньян принял решение покинуть «Милан», несмотря на попытки уговорить его со стороны нового главного тренера команды Массимилиано Аллегри.