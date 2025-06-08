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«Дженоа» продлил контракт с главным тренером Патриком Виейра

«Дженоа» продлил контракт с главным тренером Патриком Виейра
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Патрик Виейра останется на посту главного тренера «Дженоа» ещё на два года, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Соглашение с 48-летним французским специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Это был очень напряжённый период с тех пор, как я прибыл в Геную в ноябре прошлого года. Нам удалось сохранить прописку «Дженоа» в Серии А и завершить сезон с гордостью, как этого и заслуживает клуб.

Я очень горжусь тем, что мы построили и достигли вместе. После последнего матча в Болонье мы всегда были на связи с клубом и директорами, чтобы проанализировать этот сезон и должным образом подготовиться к следующему.

Я счастлив в Дженоа и в Генуе. Продление наших отношений было самым естественным шагом, не потребовалось много времени, чтобы найти соглашение и завершить бюрократические формальности. Теперь пришло время насладиться праздниками, но мы продолжим работать за кулисами, чтобы подготовиться к началу следующего сезона», — приводит слова Виейра сайт «Дженоа».

Виейра возглавил клуб из Генуи в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте в минувшем сезоне Серии А.

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