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«Я не справился». Спаллетти — об увольнении с поста тренера сборной Италии

«Я не справился». Спаллетти — об увольнении с поста тренера сборной Италии
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил, чем он больше всего недоволен за период работы с национальной командой. 66-летний специалист сообщил, что покинет «Скуадра адзурра» после матча отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Молдавией, который состоится 9 июня.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тем, что не было достигнуто качество игры, которое я хотел. Сожалею об этом. Принимая сборную, я знал, что будут трудные времена, но не справился с этим. Что касается минувшего матча, вы были добры, говоря о нём. Мы заслуживали худшего. Я создал проблемы своими результатами», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, 6 июня сборная Италии разгромно проиграла Норвегии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. 66-летний специалист возглавляет итальянскую команду с сентября 2023 года.

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