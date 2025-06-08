«Я не справился». Спаллетти — об увольнении с поста тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил, чем он больше всего недоволен за период работы с национальной командой. 66-летний специалист сообщил, что покинет «Скуадра адзурра» после матча отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Молдавией, который состоится 9 июня.

«Тем, что не было достигнуто качество игры, которое я хотел. Сожалею об этом. Принимая сборную, я знал, что будут трудные времена, но не справился с этим. Что касается минувшего матча, вы были добры, говоря о нём. Мы заслуживали худшего. Я создал проблемы своими результатами», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, 6 июня сборная Италии разгромно проиграла Норвегии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. 66-летний специалист возглавляет итальянскую команду с сентября 2023 года.

Материалы по теме Спаллетти заявил, что покинет пост тренера сборной Италии после матча с Молдавией

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: