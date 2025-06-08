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«Локомотив» — «Зенит»: Пантюхина забила 2-й гол петербургской команды в Суперкубке России

«Локомотив» — «Зенит»: Пантюхина забила 2-й гол петербургской команды в Суперкубке России
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В эти минуты проходит матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором встречаются московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Надежда Горинова. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу «Зенита». В прямом эфире игру можно смотреть на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
2-й тайм
0 : 2
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 49'     0:2 Пантюхина – 61'    
Удаления: Буваро – 38' / нет

На 61-й минуте счёт удвоила Екатерина Пантюхина. В концовке первого тайма «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Олы Буваро.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России. Московская команда становилась обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах, сине-бело-голубые выигрывали трофей единственный раз, в 2023 году.

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