«Зенит» и «Спартак» предложили по € 25 млн за трансфер игрока «Бешикташа» — Hurriyet

«Зенит» и «Спартак» сделали предложения «Бешикташу» в размере € 25 млн за 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, турецкий клуб хочет выручить € 30 млн с трансфера португальского футболиста, поскольку 50% от сделки должен получить его бывший клуб «Бенфика».

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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