Юрий Белоус: жаль, что Николич уходит из ЦСКА

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус заявил, что сожалеет об уходе тренера Марко Николича из ЦСКА.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК. В ЦСКА заявили, что клуб в ближайшее время выступит с совместным заявлением с тренером.

«Что касается ухода Николича из ЦСКА, такое бывает. Если в его контракте прописана сумма отступных, значит, её заплатит он сам или АЕК. Насильно мил не будешь. Если Николич принял такое решение, значит, для этого были основания. Думаю, в России ему было комфортно, но в Грецию его семье значительно проще приезжать и жить, хотя Москва — потрясающий город. Греция в кое-каких аспектах имеет преимущества. Жаль, что Николич уходит из ЦСКА», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.