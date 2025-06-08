Футболистки «Зенита» в большинстве разгромили «Локомотив» и завоевали Суперкубок России

Завершился матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором встречались московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступила Надежда Горинова. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 38-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Олы Буваро за фол на Кики.

На 49-й минуте Кики открыла счёт в матче с голевой передачи Екатерины Пантюхиной. На 61-й минуте Пантюхина удвоила счёт, ей ассистировала Присцила Шиншилла. На 89-й минуте третий мяч забила Наталья Трофимова с паса Габриэлы Гживиньской.

Футболистки «Зенита» выиграли Суперкубок России второй раз в истории, ранее команда завоевывала трофей в 2023 году. «Локомотив» также становился обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России.