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Футболистки «Зенита» в большинстве разгромили «Локомотив» и завоевали Суперкубок России

Футболистки «Зенита» в большинстве разгромили «Локомотив» и завоевали Суперкубок России
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Завершился матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором встречались московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступила Надежда Горинова. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 49'     0:2 Пантюхина – 61'     0:3 Трофимова – 89'    
Удаления: Буваро – 38' / нет

На 38-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Олы Буваро за фол на Кики.

На 49-й минуте Кики открыла счёт в матче с голевой передачи Екатерины Пантюхиной. На 61-й минуте Пантюхина удвоила счёт, ей ассистировала Присцила Шиншилла. На 89-й минуте третий мяч забила Наталья Трофимова с паса Габриэлы Гживиньской.

Футболистки «Зенита» выиграли Суперкубок России второй раз в истории, ранее команда завоевывала трофей в 2023 году. «Локомотив» также становился обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России.

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