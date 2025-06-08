Игорь Колыванов: Николич поступил с ЦСКА некрасиво

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на возможный уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА для работы в греческом АЕКе.

«Николич только вроде бы создал команду, а затем берёт и уходит. Это некорректно и несимпатично. Одно дело если бы он уехал в клуб из Англии, Испании или Италии, а он укатывает в АЕК, который выступает в Лиге конференций. Это непонятно. По мне, Николич поступил с ЦСКА некрасиво. Под него построили всю команду, а он берёт и бросает», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что Николич достиг полной устной договорённости с руководством АЕКа о назначении на пост главного тренера команды. Подчёркивалось, что греческий клуб предлагает сербскому специалисту трудовое соглашение, рассчитанное как минимум на два года.