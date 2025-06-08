«Локомотив» — «Зенит»: Трофимова довела счёт до разгромного в матче за Суперкубок России

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором встречаются московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Надежда Горинова. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу «Зенита». В прямом эфире игру можно смотреть на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.
На 89-й минуте преимущество сине-бело-голубых увеличила Наталья Трофимова. В концовке первого тайма «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Олы Буваро.
«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России. Московская команда становилась обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах, сине-бело-голубые выигрывали трофей единственный раз, в 2023 году.
- 8 июня 2025
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