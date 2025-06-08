«Мы слишком хороши». Холанд — о победе сборной Норвегии над Италией в отборе ЧМ-2026

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о крупной победе над национальной командой Италии (3:0) в матче 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Это ужасно весело, так что мне не на что жаловаться (улыбается). Мы слишком хороши, чтобы не участвовать в международных турнирах. Я буду играть и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Не хочу давить на себя, но буду», — приводит слова Холанда NRK со ссылкой на TV2.

Норвегия набрала девять очков в трёх стартовых турах отбора на ЧМ-2026 и возглавляет группу I. Италия располагается на четвёртой строчке из пяти. У команды 0 очков при одном проведённом матче.