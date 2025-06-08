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Экс-игрок «Черноморца» Низовцев: будет жалко терять такой клуб на футбольной карте России

Экс-игрок «Черноморца» Низовцев: будет жалко терять такой клуб на футбольной карте России
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Бывший игрок «Черноморца» Максим Низовцев высказался о финансовых проблемах в новороссийском клубе.

«Я созванивался с бывшим главным тренером «Черноморца». Есть вариант, что команда обанкротится. Этого не хотелось бы, ведь команда выступала в Высшей лиге и играла в еврокубках с «Валенсией». Я играл за «Черноморец», это футбольный город. Будет жалко терять такой клуб на футбольной карте России, тем более после такого хорошего сезона. Я надеюсь на позитив, руководство города и неравнодушных людей, которые поддержат «Черноморец» в трудное время.

Когда я ещё играл за команду, Шишкарёв в 2002 году вкладывал деньги в «Черноморец». Я знаю, что он неравнодушен к судьбе команды и города. Теперь пускай руководство города разбирается с командой, мне судить об этом тяжело», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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