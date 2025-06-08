«Ньюкасл Юнайтед» намерен взять в аренду Грилиша — talkSPORT

«Ньюкасл Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Манчестер Сити» Джеком Грилишем. Об этом сообщает talkSPORT в социальной сети X.

Согласно источнику, «сороки» планируют взять игрока в аренду. Сам англичанин считает, что его период карьеры в стане «горожан» завершён. Если чёрно-белые всерьёз возьмутся за совершение этого перехода, то им предстоит выиграть конкуренцию у «Наполи».

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, стоимость нападающего составляет € 28 млн.