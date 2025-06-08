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22:00 Мск
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Германия — Франция: Майкл Олисе удвоил преимущество французов

Германия — Франция: Майкл Олисе удвоил преимущество французов
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В эти минуты проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются сборные Германии и Франции. Игра идёт на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Кружляк из Словакии. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «трёхцветных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 45'     0:2 Олисе – 84'    

На 84-й минуте Майкл Олисе удвоил преимущество французской сборной с передачи Килиана Мбаппе.

На стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2. Сборная Франции проиграла Испании со счётом 4:5. «Трёхцветные» становились победителями Лиги наций в 2021 году.

Последний раз сборные Германии и Франции встречались в товарищеском матче в 2024 году. В той игре бундестим победила со счётом 2:0.

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