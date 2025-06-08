Доннарумма дал комментарий на тему возможного продления контракта с «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о возможном продлении контракта с парижским клубом. Футболист выразил неопределённость своего будущего, но подчеркнул, что он «счастлив в Париже».

«Я пока не знаю, что произойдёт. Я пока что ничего не решил. На данный момент я хочу сосредоточиться на матчах с национальной командой и ни на чём другом. Ситуацию в клубе я обсужу в ближайшие дни с руководством и моим окружением. На данный момент ещё слишком рано», — приводит слова Доннаруммы L'Équipe.

В 40 матчах прошедшего клубного сезона Доннарумма пропустил 39 голов и 12 раз сыграл всухую. Нынешний договор футболиста с парижанами рассчитан до лета 2026 года.