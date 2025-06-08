«Зенит» во второй раз стал победителем женского Суперкубка России и сравнялся с «Локо»
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«Зенит» крупно обыграл «Локомотив» со счётом 3:0 и взял Суперкубок России среди женских команд. Таким образом, сине-бело-голубые одержали вторую победу в Суперкубке и сравнялись с «Локо» по числу данных трофеев.
Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 49' 0:2 Пантюхина – 61' 0:3 Трофимова – 89'
Удаления: Буваро – 38' / нет
Женская команда «Зенита» уже брала трофей в 2023 году. «Локомотив» становился обладателем Суперкубка в 2021 и 2022 годах.
Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Забитыми голами в составе победительниц отметились Кики, Екатерина Пантюхина и Наталья Трофимова.
«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России.
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