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22:00 Мск
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«Зенит» во второй раз стал победителем женского Суперкубка России и сравнялся с «Локо»

«Зенит» во второй раз стал победителем женского Суперкубка России и сравнялся с «Локо»
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«Зенит» крупно обыграл «Локомотив» со счётом 3:0 и взял Суперкубок России среди женских команд. Таким образом, сине-бело-голубые одержали вторую победу в Суперкубке и сравнялись с «Локо» по числу данных трофеев.

Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 49'     0:2 Пантюхина – 61'     0:3 Трофимова – 89'    
Удаления: Буваро – 38' / нет

Женская команда «Зенита» уже брала трофей в 2023 году. «Локомотив» становился обладателем Суперкубка в 2021 и 2022 годах.

Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Забитыми голами в составе победительниц отметились Кики, Екатерина Пантюхина и Наталья Трофимова.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России.

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