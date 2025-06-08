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Ромащенко: очень символично, что новый стадион в Минске открывается матчем с Россией

Ромащенко: очень символично, что новый стадион в Минске открывается матчем с Россией
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Российский и белорусский тренер Мирослав Ромащенко высказался об открытии стадиона в Минске. 10 июня там сыграют сборные Беларуси и России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В каком бы состоянии ни подходила к этому матчу сборная Беларуси, Россия — безусловный фаворит. Недавно с разгромным счётом обыграли Казахстан, и это очень важная победа. Но иначе быть не может — по всем параметрам Россия сильнее.

Очень хорошо, что в Минске открылся новый стадион. Государство развивает инфраструктуру, это здорово для нынешнего и будущего поколений. И очень символично, что именно матчем с Россией он будет открыт», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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