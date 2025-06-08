Ромащенко: очень символично, что новый стадион в Минске открывается матчем с Россией

Российский и белорусский тренер Мирослав Ромащенко высказался об открытии стадиона в Минске. 10 июня там сыграют сборные Беларуси и России.

«В каком бы состоянии ни подходила к этому матчу сборная Беларуси, Россия — безусловный фаворит. Недавно с разгромным счётом обыграли Казахстан, и это очень важная победа. Но иначе быть не может — по всем параметрам Россия сильнее.

Очень хорошо, что в Минске открылся новый стадион. Государство развивает инфраструктуру, это здорово для нынешнего и будущего поколений. И очень символично, что именно матчем с Россией он будет открыт», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.