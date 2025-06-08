Канчельскис: к «Черноморцу» отнеслись по-свински — хватит издеваться над футболом!

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал комментарий на тему финансовых проблем в новороссийском «Черноморце».

«Я на 200% согласен с Шишкарёвым. Отбивают охоту вкладывать деньги в российский футбол. «Черноморец» — большой пример. Не стыдно ли заниматься такими делами? Для футболистов счастье впервые сыграть в РПЛ, а к клубу отнеслись по-свински. Нет ничего спортивного! Мы стремимся и постоянно говорим о спортивном принципе, но на самом деле его нет! Поэтому Шишкарёв и не хочет вкладывать деньги в клуб с таким отношением. Сложно дать время, чтобы сделали стадион? Хватит издеваться над футболом.

Когда я работал в «Носте» из Новотроицка, мы первые матчи играли в «Лужниках» с «Анжи» и «Тереком». Нам дали шанс, а через три месяца мы отремонтировали в Новотроицке стадион и поле. Что вы сейчас творите? Так нельзя! У вас в Саранске стоит бесхозный стадион, дали бы «Черноморцу» сыграть там. Пускай играют там, пока не сделают свою арену. Это вредители футбола! Я согласен с Шишкарёвым. Зачем ему бросать деньги впустую и получать свинское отношение? У каждого человека есть самолюбие, он сделал всё правильно. Он тянул, а над ним издевались. Естественно, теперь «Черноморец» на грани банкротства», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.