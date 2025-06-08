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Батраков, Осипенко и Глушенков не сыграют за сборную России с Беларусью

Батраков, Осипенко и Глушенков не сыграют за сборную России с Беларусью
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Опубликована заявка сборной России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра состоится 10 июня. В Минск отправились 23 футболиста.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав сборной России на матч с Беларусью:

Вратари: Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария).

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Алексей Батраков, Максим Осипенко и Максим Глушенков не примут участия в матче в Минске из-за микроповреждений. Вратарь Матвей Сафонов вернётся в расположение французского «ПСЖ» 9 июня.

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