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Сергей Корниленко: Беларусь помнит 0:4 от сборной России — такого уже не будет

Сергей Корниленко: Беларусь помнит 0:4 от сборной России — такого уже не будет
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Бывший футболист сборной Беларуси Сергей Корниленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией. Встреча состоится 10 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Видел все последние матчи сборных Беларуси и России — был на игре с Нигерией, смотрел Беларусь — Казахстан. Ожидаю хорошей и яркой игры на новом стадионе. Надеюсь, игра будет достаточно результативной, а зрители в первую очередь получат от неё удовольствие. Думаю, у сборной России будут играть те, кто не принимал участия в матче с Нигерией, да и у белорусов будет ротация.

Мне кажется, такого крупного результата, как в прошлом году, уже не будет. Знаю, что белорусы об этом помнят, главный тренер Карлос Алос тоже заявлял, что 0:4 точно не будет. Сборная Беларуси уже давно не проигрывала. Последние матчи были с положительным результатом и достаточно содержательной игрой. А новый стадион — дополнительный фактор, придёт очень много болельщиков, поэтому будет интересный матч», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – в 20:00 мск. Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0.

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