Видео: первые эмоции футболисток «Зенита» после победы в Суперкубке России

Сегодня, 8 июня, состоялся матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором встречались московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Победу одержали сине-бело-голубые со счётом 3:0 и стали обладателями трофея. После матча футболистки праздновали победу с болельщиками.

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Забитыми голами в составе победительниц отметились Кики, Екатерина Пантюхина и Наталья Трофимова.

Футболистки «Зенита» выиграли Суперкубок России второй раз в истории, ранее команда завоёвывала трофей в 2023 году. «Локомотив» также становился обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах.