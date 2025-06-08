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Колыванов: ЦСКА нужен тренер с именем и опытом. Даже на ум не приходит, кто это может быть

Колыванов: ЦСКА нужен тренер с именем и опытом. Даже на ум не приходит, кто это может быть
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался на тему выбора нового тренера для ЦСКА. Ранее стало известно, что Марко Николич может покинуть свой пост.

«ЦСКА нужен тренер с именем и опытом. Мне даже на ум не приходит, кто может возглавить команду. Уход Николича — как снег на голову в июне. В принципе, у ЦСКА сформирована команда, поэтому Березуцкий или Игнашевич придут и всё будет хорошо. Но это огромная ответственность, ведь армейцы после весны будут бороться только за самые высокие места», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.

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