Колыванов: ЦСКА нужен тренер с именем и опытом. Даже на ум не приходит, кто это может быть

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался на тему выбора нового тренера для ЦСКА. Ранее стало известно, что Марко Николич может покинуть свой пост.

«ЦСКА нужен тренер с именем и опытом. Мне даже на ум не приходит, кто может возглавить команду. Уход Николича — как снег на голову в июне. В принципе, у ЦСКА сформирована команда, поэтому Березуцкий или Игнашевич придут и всё будет хорошо. Но это огромная ответственность, ведь армейцы после весны будут бороться только за самые высокие места», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.