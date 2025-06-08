«Сочи» опубликовал информацию о работе в рамках летних сборов

«Сочи» приступит к подготовке к новому сезону 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале южан.

15 июня команда вернётся в Сочи, а 16 июня пройдёт медицинское обследование и проведёт первую тренировку в рамках летнего межсезонья.

По итогам сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 57 очков. Южане приняли участие в стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для игры в высшем дивизионе российского первенства. В этом противостоянии сочинцы переиграли «Пари Нижний Новгород» (4:3 по сумме двух игр).