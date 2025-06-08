Мбаппе признан лучшим игроком матча Германия — Франция в Лиге наций

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 с национальной командой Германии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Победу одержали французские футболисты со счётом 2:0.

26-летний форвард отметился в этой встрече забитым голом и результативной передачей. Всего на счету француза в этом розыгрыше Лиги наций два гола и два ассиста.

По итогам этой встречи сборная Франции заняла третье место и завоевала бронзовые медали турнира.

На стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2. Сборная Франции проиграла Испании со счётом 4:5. «Трёхцветные» становились победителями Лиги наций в 2021 году.