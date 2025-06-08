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«Ливерпуль» и «Байер» обсуждают трансфер Вирца за € 140 млн — Фальк

«Ливерпуль» и «Байер» обсуждают трансфер Вирца за € 140 млн — Фальк
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«Ливерпуль» контактирует с «Байером» относительно перехода полузащитника сборной Германии Флориана Вирца за € 140 млн. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, английский клуб в ближайшее время отправит финальное предложение о трансфере хавбека. Отмечается, что клубы сойдутся на показателе в € 140 млн. Ранее «аспириновые» отклонили предложение в размере € 130 млн.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана в € 140 млн.

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