Канчельскис: странно, что Николич уходит из ЦСКА. Приживётся ли новый тренер?

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА для работы в греческом АЕКе.

«Для меня странно, что Николич уходит из ЦСКА. Но надо задать вопрос руководству клуба: «Почему отпускают тренера, который начал налаживать футбол команды и собрал хороший состав?» Руководители что-то знают лучше и больше нас. Вроде бы собрали хороший состав и коллектив. Кто знает, приживётся ли новый тренер в ЦСКА и найдёт ли он общий язык с футболистами? А для этого тоже нужно время.

Что касается нового главного тренера ЦСКА, мы можем говорить о чём угодно. Но наверняка руководство клуба уже начало переговоры с новым специалистом. Новый сезон не за горами, и уже скоро будет видно, кто станет новым тренером ЦСКА», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что Николич достиг полной устной договорённости с руководством АЕКа о назначении на пост главного тренера команды. Подчёркивалось, что греческий клуб предлагает сербскому специалисту трудовое соглашение, рассчитанное как минимум на два года.