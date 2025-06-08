Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников: Черчесов — первый номер для ЦСКА

Валерий Овчинников: Черчесов — первый номер для ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Валерий Овчинников высказал мнение, кто мог бы возглавить ЦСКА в случае возможного ухода Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Обратите внимание, что московские клубы стараются не брать своих тренеров. Только Алексей Березуцкий проработал в клубе сезон, но за этот отрезок только вкатываешься в работу. Мне кажется, что ЦСКА нужен российский тренер. У нас масса опытных специалистов, готовых работать. Черчесов, Юран или Осинькин могли бы возглавить ЦСКА. Если брать по рангу, Черчесов — первый номер, ведь он работал в сборной России и добивался результатов в Венгрии и Польше.

Но с нынешним руководством клубов российским тренерам работать очень сложно, ведь там люди со своими бизнес-планами всё на свете перепутали. Они долго не выдерживают: им надо, чтобы утром объявил о цели, а вечером было чемпионство. Но такого не бывает!» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов
Рейтинг
Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android