Валерий Овчинников: Черчесов — первый номер для ЦСКА

Российский специалист Валерий Овчинников высказал мнение, кто мог бы возглавить ЦСКА в случае возможного ухода Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Обратите внимание, что московские клубы стараются не брать своих тренеров. Только Алексей Березуцкий проработал в клубе сезон, но за этот отрезок только вкатываешься в работу. Мне кажется, что ЦСКА нужен российский тренер. У нас масса опытных специалистов, готовых работать. Черчесов, Юран или Осинькин могли бы возглавить ЦСКА. Если брать по рангу, Черчесов — первый номер, ведь он работал в сборной России и добивался результатов в Венгрии и Польше.

Но с нынешним руководством клубов российским тренерам работать очень сложно, ведь там люди со своими бизнес-планами всё на свете перепутали. Они долго не выдерживают: им надо, чтобы утром объявил о цели, а вечером было чемпионство. Но такого не бывает!» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.