Футболистки «Зенита» получили трофей за победу в Суперкубке России
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Завершился матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором встречались московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Победу одержали сине-бело-голубые со счётом 3:0 и стали обладателями трофея. После игры состоялась церемония награждения.
Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 49' 0:2 Пантюхина – 61' 0:3 Трофимова – 89'
Удаления: Буваро – 38' / нет
Забитыми голами в составе победительниц отметились Кики, Екатерина Пантюхина и Наталья Трофимова.
Футболистки «Зенита» выиграли Суперкубок России второй раз в истории, ранее команда завоёвывала трофей в 2023 году. «Локомотив» также становился обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах.
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