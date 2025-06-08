Молодёжная сборная России крупно обыграла Узбекистан в контрольном матче

Молодёжная сборная России выиграла у национальной команды Узбекистана U21 в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:3. Игра проходила на стадионе «Истиклол» (Фергана, Узбекистан).
Денис Боков вывел гостей вперёд на второй минуте. На 15-й минуте Боков оформил дубль. Дмитрий Пестряков забил третий гол россиян на 26-й минуте, Антон Шамонин на 33-й минуте увеличил разрыв в счёте. На 41-й минуте у хозяев не реализовал пенальти Абдугафур Хайдаров. Сардорбек Бахромов на 46-й минуте отыграл один мяч Узбекистана, а на 52-й минуте Шамонин забил свой второй гол в этой встрече. На 77-й минуте Журабек Жураев сократил отставание в счёте. На 89-й минуте Оллоберган Каримов реализовал пенальти. На 90+3-й Гиёсжон Ризакулов отметился автоголом.
Ранее эти команды уже играли между собой 5 июня, тогда россияне победили со счётом 3:0.
- 8 июня 2025
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