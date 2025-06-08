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Молодёжная сборная России крупно обыграла Узбекистан в контрольном матче

Молодёжная сборная России крупно обыграла Узбекистан в контрольном матче
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Молодёжная сборная России выиграла у национальной команды Узбекистана U21 в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:3. Игра проходила на стадионе «Истиклол» (Фергана, Узбекистан).

Товарищеские матчи U21 — 2025
08 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Узбекистан U21
Окончен
3 : 6
Россия U21
0:1 Боков – 2'     0:2 Боков – 15'     0:3 Пестряков – 26'     0:4 Шамонин – 33'     1:4 Бахромов – 46'     1:5 Шамонин – 52'     2:5 Жураев – 77'     3:5 Каримов – 89'     3:6 Ишков – 90'    

Денис Боков вывел гостей вперёд на второй минуте. На 15-й минуте Боков оформил дубль. Дмитрий Пестряков забил третий гол россиян на 26-й минуте, Антон Шамонин на 33-й минуте увеличил разрыв в счёте. На 41-й минуте у хозяев не реализовал пенальти Абдугафур Хайдаров. Сардорбек Бахромов на 46-й минуте отыграл один мяч Узбекистана, а на 52-й минуте Шамонин забил свой второй гол в этой встрече. На 77-й минуте Журабек Жураев сократил отставание в счёте. На 89-й минуте Оллоберган Каримов реализовал пенальти. На 90+3-й Гиёсжон Ризакулов отметился автоголом.

Ранее эти команды уже играли между собой 5 июня, тогда россияне победили со счётом 3:0.

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