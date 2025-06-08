Дортмундская «Боруссия» купит Джоба Беллингема у «Сандерленда» за € 33 млн — Романо

Сумма трансфера английского полузащитника Джоба Беллингема из «Сандерленда» в дортмундскую «Боруссию» составит € 33 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что также предусмотрены бонусные выплаты на сумму € 5 млн, кроме того, англичане получат 15% от суммы перепродажи игрока. Уточняется, что эта продажа станет самой дорогой в истории «Сандерленда».

В прошедшем сезоне Чемпионшипа 19-летний Джоб Беллингем провёл 43 матча, в которых забил четыре гола, сделал три результативные передачи и помог команде выйти в АПЛ через стыковые игры.