Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дортмундская «Боруссия» купит Джоба Беллингема у «Сандерленда» за € 33 млн — Романо

Дортмундская «Боруссия» купит Джоба Беллингема у «Сандерленда» за € 33 млн — Романо
Комментарии

Сумма трансфера английского полузащитника Джоба Беллингема из «Сандерленда» в дортмундскую «Боруссию» составит € 33 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что также предусмотрены бонусные выплаты на сумму € 5 млн, кроме того, англичане получат 15% от суммы перепродажи игрока. Уточняется, что эта продажа станет самой дорогой в истории «Сандерленда».

В прошедшем сезоне Чемпионшипа 19-летний Джоб Беллингем провёл 43 матча, в которых забил четыре гола, сделал три результативные передачи и помог команде выйти в АПЛ через стыковые игры.

Материалы по теме
Младший брат Беллингема дал согласие на переход в дортмундскую «Боруссию» — Sky Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android