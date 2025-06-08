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Канчельскис: Россия разгромит Беларусь — какое сопротивление белорусы могут оказать?

Канчельскис: Россия разгромит Беларусь — какое сопротивление белорусы могут оказать?
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды с Беларусью. Встреча состоится 10 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, сборная России разгромит Беларусь. А как вы хотели? Белорусы точно пропустят три-четыре мяча. Некоторые футболисты не играют по три-четыре месяца, но всё равно попадают в сборную. Вызывают тех, кого скажут вызвать. Какое сопротивление они могут оказать нашей команде? И какой футбол может получиться? У наших ребят уровень выше по всем показателям», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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